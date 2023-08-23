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Дюков верит в скорое возвращение российских команд в европейские турниры

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что верит в скорое возвращение России в европейские турниры.
Дюков верит в скорое возвращение российских команд в европейские турниры
  • РИА Новости

«Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться в этом году», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее Дюков дал понять, что в скором времени сообщит о результатах переговоров по товарищеским матчам национальной сборной.

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