Дюков верит в скорое возвращение российских команд в европейские турниры

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что верит в скорое возвращение России в европейские турниры.

«Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться в этом году», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее Дюков дал понять, что в скором времени сообщит о результатах переговоров по товарищеским матчам национальной сборной.