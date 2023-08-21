РФС объявит информацию о следующих матчах сборной России в течение двух недель

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал понять, что в скором времени сообщит о результатах переговоров по товарищеским матчам национальной сборной.

«Ведём переговоры с Катаром, объявим, когда будут подписаны все документы. Будем надеяться, что наша сборная сыграет два матча. Мы хотели бы. Должны объявить в ближайшие две недели», — цитирует Дюкова ТАСС.

УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров из-за ситуации на Украине. После этого подопечные Валерия Карпина сыграли контрольные встречи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее Дюков сообщил, что РФС окажет поддержку «Ростову» и «Динамо» в деле против Норманна.