РФС объявит информацию о следующих матчах сборной России в течение двух недель
«Ведём переговоры с Катаром, объявим, когда будут подписаны все документы. Будем надеяться, что наша сборная сыграет два матча. Мы хотели бы. Должны объявить в ближайшие две недели», — цитирует Дюкова ТАСС.
УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров из-за ситуации на Украине. После этого подопечные Валерия Карпина сыграли контрольные встречи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
Ранее Дюков сообщил, что РФС окажет поддержку «Ростову» и «Динамо» в деле против Норманна.