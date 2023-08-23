Вышла стартовая серия первого хоккейного реалити-шоу, организованного «Авангардом»
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В проекте, который носит название «Игра началась», хоккеисты команды получают различные задания. В пилотном выпуске игроки должны собрать команду и найти дорогу на презентацию, чтобы встретиться с болельщиками!
Напомним, что в минувшем сезоне омский клуб дошёл до финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции, где уступил «Ак Барсу».
Ранее в «Авангарде» рассказали, что канадец Корбан Найт покинул команду из-за СВО.