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Вышла стартовая серия первого хоккейного реалити-шоу, организованного «Авангардом»

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Стартовало первое хоккейное реалити-шоу, организованное омским «Авангардом».
Вышла стартовая серия первого хоккейного реалити-шоу, организованного «Авангардом»
  • Gettyimages.ru

В проекте, который носит название «Игра началась», хоккеисты команды получают различные задания. В пилотном выпуске игроки должны собрать команду и найти дорогу на презентацию, чтобы встретиться с болельщиками!

Напомним, что в минувшем сезоне омский клуб дошёл до финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции, где уступил «Ак Барсу».

Ранее в «Авангарде» рассказали, что канадец Корбан Найт покинул команду из-за СВО.

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