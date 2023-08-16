В «Авангарде» рассказали, что канадец Найт покинул команду из-за СВО

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов рассказал, почему канадец Корбан Найт покинул команду.

«Это началось буквально накануне выхода команды на сборы. Корбан женился в десятых числах июля, и пошли какие-то звоночки, что вот так и так, у вас СВО, я за жену переживаю. Начал закидывать, скажем так. Хотя ещё в начале июля вместе с Буше подтверждали, что в августе прилетят, шла обычная подготовка», — цитирует Курьянова «Чемпионат».

5 августа стало известно, что Найт расторг контракт с «Авангардом».

Найт с «Авангардом» выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. 32-летний хоккеист в 58 играх сезона-2022/23 набрал 34 очка (15 заброшенных шайб + 19 результативных передач).

Ранее «Авангард» почтил память Амирова, разместив его фото на медиафасаде арены.