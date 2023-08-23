Шварцман заменит Сайнса на первой тренировке Гран-при Нидерландов

Российский пилот Роберт Шварцман выйдет на гонку «Формулы-1» вместо гонщика Ferrari Карлоса Сайнса на первой тренировке Гран-при Нидерландов.

Такое решение было принято исходя из правила чемпионата, что по ходу сезона команды обязаны привлекать молодых пилотов к участию как минимум в двух практиках.

Напомним, что россиянин является резервистом Ferrari на сезон-2023. Основные гонщики — испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер.

23-летний Шварцман — чемпион «Формулы-3» 2019 года и серебряный призёр «Формулы-2» 2021-го. В 2022 году он был тест-пилотом Ferrari.

Ранее Шварцман заявил, что его главный приоритет — получить место в «Формуле-1».