ESPN: де Брёйне подарил игрокам «Манчестер Сити» платиновые iPhone

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сделал дорогие подарки своим одноклубникам.

По информации ESPN, игрок подарил всем коллегам платиновые телефоны Apple iPhone. Тем самым, он решил поздравить команду с «треблом».

Напомним, что бельгиец в матче первого тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (3:0) получил повреждение, после чего был сразу заменён. 19 августа он перенёс операцию, восстановление займёт несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Месси, Де Брёйне и Холанда номинировали на приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА.