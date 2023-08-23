Узнать больше

ESPN: де Брёйне подарил игрокам «Манчестер Сити» платиновые iPhone

Короткая ссылка
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сделал дорогие подарки своим одноклубникам.
ESPN: де Брёйне подарил игрокам «Манчестер Сити» платиновые iPhone
  • Gettyimages.ru

По информации ESPN, игрок подарил всем коллегам платиновые телефоны Apple iPhone. Тем самым, он решил поздравить команду с «треблом».

Напомним, что бельгиец в матче первого тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (3:0) получил повреждение, после чего был сразу заменён. 19 августа он перенёс операцию, восстановление займёт несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Месси, Де Брёйне и Холанда номинировали на приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить