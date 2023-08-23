ESPN: де Брёйне подарил игрокам «Манчестер Сити» платиновые iPhone
- Gettyimages.ru
По информации ESPN, игрок подарил всем коллегам платиновые телефоны Apple iPhone. Тем самым, он решил поздравить команду с «треблом».
Напомним, что бельгиец в матче первого тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (3:0) получил повреждение, после чего был сразу заменён. 19 августа он перенёс операцию, восстановление займёт несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что Месси, Де Брёйне и Холанда номинировали на приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА.