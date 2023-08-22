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Бышовец: нормально, если Миранчук вернётся в «Торино»

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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Вполне нормально, если Миранчук вернется в «Торино». В этом клубе ему удалось повысить репутацию, его приняла команда, и Алексей способствовал качеству и результату «Торино», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

По информации инсайдера Николо Скиры в соцсетях, игрок хочет вернуться в «Торино», потому что не входит в планы главного тренера «Аталанты».

Напомним, что Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что «Торино» готов заплатить «Аталанте» за Миранчука €10 млн.

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