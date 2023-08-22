Клаудиньо: Малком делал результат в «Зените», но мы и без него хорошо играем
- РИА Новости
«Малком — хороший игрок. Он делал результат в «Зените». Но сейчас он ушёл и мы должны играть без него, и как вы видите мы делаем хорошую работу», — цитирует Клаудиньо «Чемпионат».
3 августа «Зенит» официально объявил о трансфере 26-летнего форварда в «Аль-Хиляль». Футболист был продан за €60 млн. Он выступал за российский клуб с 2019 по 2023 год.
Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона.