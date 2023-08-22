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Клаудиньо: Малком делал результат в «Зените», но мы и без него хорошо играем

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо оценил игру петербургского клуба после ухода нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».
Клаудиньо: Малком делал результат в «Зените», но мы и без него хорошо играем
  • РИА Новости

«Малком — хороший игрок. Он делал результат в «Зените». Но сейчас он ушёл и мы должны играть без него, и как вы видите мы делаем хорошую работу», — цитирует Клаудиньо «Чемпионат».

3 августа «Зенит» официально объявил о трансфере 26-летнего форварда в «Аль-Хиляль». Футболист был продан за €60 млн. Он выступал за российский клуб с 2019 по 2023 год.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона.

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