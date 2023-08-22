Губерниев призвал Загитову соблюдать правила дорожного движения

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что российская фигуристка Алина Загитова нарушила правила дорожного движения.

«Я советую Алине Загитовой быть умнее. Не нарушать правила дорожного движения и быть законопослушной гражданкой. Мне кажется, ей надо извиниться и сообщить всем, что отныне она будет ездить только на зелёный. Нужно соблюдать правила дорожного движения, и будет ей счастье», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В ролике, который Загитова записала за рулём авто, машина фигуристки проезжает через пешеходный переход на зелёный сигнал светофора, причём для перехода остаётся ещё больше 20 секунд.

Согласно правилам дорожного движения, водителю запрещается «пользоваться во время управления автомобилем телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».

Ранее Губерниев отреагировал на то, что в Дагестане переименовали стадион, который носил название в честь легкоатлетки Елены Исинбаевой.