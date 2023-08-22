Губерниев: нормальным людям ясно, что Исинбаева — герой спорта и гордость России
- РИА Новости
«Можно по-разному относиться к её словам и решению уехать. Но нормальным людям ясно как божий день, что Исинбаева — герой спорта и спортивная гордость России. В XXI веке человек живёт там, где он хочет», — цитирует Губерниева Sport24.
Стадиону в Дагестане вернули название «Труд».
В июле вопрос о переименовании поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.
Ранее сообщалось, что Татьяна Навка встала на защиту Елены Исинбаевой.