Губерниев: нормальным людям ясно, что Исинбаева — герой спорта и гордость России

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что в Дагестане переименовали стадион, который носил название в честь легкоатлетки Елены Исинбаевой.

«Можно по-разному относиться к её словам и решению уехать. Но нормальным людям ясно как божий день, что Исинбаева — герой спорта и спортивная гордость России. В XXI веке человек живёт там, где он хочет», — цитирует Губерниева Sport24.

Стадиону в Дагестане вернули название «Труд».

В июле вопрос о переименовании поднял глава республики Сергей Меликов. Это было связано с информацией о том, что бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе, а также с её высказыванием о воинских званиях.

Ранее сообщалось, что Татьяна Навка встала на защиту Елены Исинбаевой.