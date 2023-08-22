TheSportsRush: Ферстаппена могут наказать за превышение скорости во Франции

Двукратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен может быть привлечён к ответственности за нарушение правил дорожного движения во Франции.

Тренер спортсмена опубликовал видео в соцсетях, на котором гонщик едет по туннелю за рулём суперкара Aston Martin Valkyrie, сообщает TheSportsRush.

Отмечается, что ограничение скорости в этом туннеле составляет 90 км/ч, но авто во время съёмки видео едет со скоростью 124 км/ч. Также нидерландец едет по левой полосе и управляет автомобилем в наушниках.

4 августа нидерландец анонсировал создание собственной гоночной команды. Как сообщает formule1.nl, команда Verstappen.com Racing для участия в соревнованиях в классе GT3 будет создана к 2025 году.

Ранее Ферстаппен признался, что иногда ставит под сомнение своё нахождение в «Королевских гонках» из-за того, сколько усилий ему приходится затрачивать на спортивную карьеру.