Ферстаппен — о карьере в «Формуле-1»: иногда думаю, а стоит ли оно того

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен признался, что иногда ставит под сомнение своё нахождение в «Королевских гонках» из-за того, сколько усилий ему приходится затрачивать на спортивную карьеру.

«Речь идёт о благополучии, о том, как вы воспринимаете вещи, а не о том, сколько вы зарабатываете. Я чувствую, что вынужден делать слишком много и из-за этого лишаться других вещей, поэтому иногда я думаю: «А стоит ли оно того?» — цитирует Ферстаппена De Telegraaf.

4 августа нидерландец анонсировал создание собственной гоночной команды. Как сообщает formule1.nl, команда Verstappen.com Racing для участия в соревнованиях в классе GT3 будет создана к 2025 году.

Чемпионат GT3 — соревнования для непрофессиональных пилотов по кольцевым автогонкам на кузовных машинах, близких к серийным.

25-летний гонщик является двукратным чемпионом «Формулы-1».

Ранее Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы-1».