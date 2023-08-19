Ферстаппен — о карьере в «Формуле-1»: иногда думаю, а стоит ли оно того
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- © Simon Wohlfahrt
«Речь идёт о благополучии, о том, как вы воспринимаете вещи, а не о том, сколько вы зарабатываете. Я чувствую, что вынужден делать слишком много и из-за этого лишаться других вещей, поэтому иногда я думаю: «А стоит ли оно того?» — цитирует Ферстаппена De Telegraaf.
4 августа нидерландец анонсировал создание собственной гоночной команды. Как сообщает formule1.nl, команда Verstappen.com Racing для участия в соревнованиях в классе GT3 будет создана к 2025 году.
Чемпионат GT3 — соревнования для непрофессиональных пилотов по кольцевым автогонкам на кузовных машинах, близких к серийным.
25-летний гонщик является двукратным чемпионом «Формулы-1».
Ранее Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы-1».