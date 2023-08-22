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В Ирландии в ходе соревнований по триатлону погибли два участника

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Во время соревнований по триатлону Ironman на пляже Клейкасл в Ирландии погибли два человека. Трагедия произошла во время плавательного этапа.
В Ирландии в ходе соревнований по триатлону погибли два участника
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает The Guardian.

Погибшие — 60-летний уроженец Торонто и 40-летний житель Великобритании.

Отмечается, что проведение соревнований, которые были перенесены с субботы на воскресенье из-за шторма «Бетти», не были утверждены руководящим органом по триатлону из-за опасений относительно неблагоприятных погодных условий.

«В связи с неблагоприятными условиями в день соревнований технические специалисты Triathlon Ireland подтвердили организаторам, что провести гонку не представляется возможным», — сказал исполнительный директор организации Даррен Кумбс.

Причина смерти участников пока не названа, проводится вскрытие.

Ранее стало известно, что в США 17-летнего велогонщика во время тренировки перед ЧМ насмерть сбила машина.

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