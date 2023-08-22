В Ирландии в ходе соревнований по триатлону погибли два участника
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Об этом сообщает The Guardian.
Погибшие — 60-летний уроженец Торонто и 40-летний житель Великобритании.
Отмечается, что проведение соревнований, которые были перенесены с субботы на воскресенье из-за шторма «Бетти», не были утверждены руководящим органом по триатлону из-за опасений относительно неблагоприятных погодных условий.
«В связи с неблагоприятными условиями в день соревнований технические специалисты Triathlon Ireland подтвердили организаторам, что провести гонку не представляется возможным», — сказал исполнительный директор организации Даррен Кумбс.
Причина смерти участников пока не названа, проводится вскрытие.
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