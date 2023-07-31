В США 17-летнего велогонщика во время тренировки перед ЧМ насмерть сбила машина

Американский велогонщик Магнус Уайт погиб под колёсами автомобиля во время тренировки перед чемпионатом мира.

Инцидент произошёл 30 июля в Боулдере (штат Колорадо, США), сообщается на сайте Федерации велоспорта США.

Уайт считался восходящей звездой в маунтинбайке. В 2021 году спортсмен выиграл национальный чемпионат по велокроссу среди юниоров, а также соревновался в составе сборной США.

Ранее сообщалось, что игрок белгородского гандбольного клуба «Технолог-Спартак» Никита Задорожний умер от рака крови в возрасте 27 лет.