Гандболист Задорожний умер от рака в возрасте 27 лет

Игрок белгородского гандбольного клуба «Технолог-Спартак» Никита Задорожний умер от рака крови в возрасте 27 лет.

«В мае прошлого года Никита получил тяжелейшую травму колена, которая потребовала операции. В один из дней он мне сообщил, что не сможет вернуться в гандбол и помогать команде, потому что у него диагностировали рак крови», — цитирует тренера команды Сергея Крамского ТАСС.

Спортсмен достиг больших успехов в пляжном гандболе, став победителем молодёжного чемпионата Европы в составе сборной России, а также трижды выигрывал чемпионат страны по пляжному гандболу. В классическом гандболе Задорожний дважды становился победителем Высшей лиги. Под руководством Крамского 27-летний гандболист отыграл почти десять лет.

Ранее олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова завершила спортивную карьеру из-за лимфомы Ходжкина.