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Слуцкий и Свищёв предложили обязательно поднимать флаг РФ на всех российских соревнованиях

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв выдвинули идею об обязательном поднятии флага РФ во время торжественных церемоний на российских спортивных соревнованиях.
Слуцкий и Свищёв предложили обязательно поднимать флаг РФ на всех российских соревнованиях
  • РИА Новости

«Считаю, что флаг страны должен подниматься на всех спортивных мероприятиях как символ стойкости российских спортсменов», — цитирует Слуцкого ТАСС.

«Мы настаиваем на том, что нужно обязательно поднимать российский флаг на всех спортивных мероприятиях», — отметил Свищёв.

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что представители России поедут на конгресс Международной федерации бобслея и скелетона.

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