Слуцкий и Свищёв предложили обязательно поднимать флаг РФ на всех российских соревнованиях

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв выдвинули идею об обязательном поднятии флага РФ во время торжественных церемоний на российских спортивных соревнованиях.

«Считаю, что флаг страны должен подниматься на всех спортивных мероприятиях как символ стойкости российских спортсменов», — цитирует Слуцкого ТАСС.

«Мы настаиваем на том, что нужно обязательно поднимать российский флаг на всех спортивных мероприятиях», — отметил Свищёв.

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что представители России поедут на конгресс Международной федерации бобслея и скелетона.