Слуцкий и Свищёв предложили обязательно поднимать флаг РФ на всех российских соревнованиях
- РИА Новости
«Считаю, что флаг страны должен подниматься на всех спортивных мероприятиях как символ стойкости российских спортсменов», — цитирует Слуцкого ТАСС.
«Мы настаиваем на том, что нужно обязательно поднимать российский флаг на всех спортивных мероприятиях», — отметил Свищёв.
В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Ранее сообщалось, что представители России поедут на конгресс Международной федерации бобслея и скелетона.