Червиченко удивлён выступлению Вендела без подготовки в межсезонье
- РИА Новости
«По одной игре футболиста судить нельзя. Но в матче он хорошо проявил себя. Самое удивительное, что у него не было должной подготовки. Судя по его поведению и метаниям «ухожу-прихожу», он может, но не всегда хочет», — цитирует Червиченко Betonmobile.
25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых после попыток покинуть клуб. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 РПЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
20 августа бразильский игрок отметился дублем в матче со «Спартаком» (3:1).
Ранее Иван Сергеев высказался о полузащитнике Венделе.