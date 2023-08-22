Червиченко удивлён выступлению Вендела без подготовки в межсезонье

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру полузащитника «Зенита» Вендела в матче пятого тура чемпионата России по футболу с красно-белыми.

«По одной игре футболиста судить нельзя. Но в матче он хорошо проявил себя. Самое удивительное, что у него не было должной подготовки. Судя по его поведению и метаниям «ухожу-прихожу», он может, но не всегда хочет», — цитирует Червиченко Betonmobile.

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых после попыток покинуть клуб. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 РПЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

20 августа бразильский игрок отметился дублем в матче со «Спартаком» (3:1).

Ранее Иван Сергеев высказался о полузащитнике Венделе.