AS: ПСЖ готов продать Мбаппе за €250 млн этим летом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации AS, руководство клуба отпустит игрока за €250 млн. Отмечается, что в ПСЖ всё ещё ждут предложения от мадридского «Реала».

Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Позднее стороны сумели договориться и футолист был допущен до основного состава команды.

Ранее сообщалось, что «Реал» попробует подписать Мбаппе за €120 млн.