Непомнящий назвал выступление под нейтральным флагом вынужденной мерой

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий назвал выступление под нейтральным флагом на международных турнирах вынужденной мерой.

«Увы, это вынужденная мера. Если флаг нейтральный, то это не значит, что тот или иной спортсмен больше не представляет Россию, а наши болельщики будут поддерживать девушек и ребят меньше, чем раньше», — приводит слова Непомнящего РИА Новости.

Из-за санкций Международной федерации шахмат (FIDE) россияне выступают на соревнованиях под эгидой организации и в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Непомнящий не смог выйти в четвертьфинал Кубка мира по шахматам.