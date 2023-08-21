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Непомнящий назвал выступление под нейтральным флагом вынужденной мерой

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий назвал выступление под нейтральным флагом на международных турнирах вынужденной мерой.
Непомнящий назвал выступление под нейтральным флагом вынужденной мерой
  • AFP

«Увы, это вынужденная мера. Если флаг нейтральный, то это не значит, что тот или иной спортсмен больше не представляет Россию, а наши болельщики будут поддерживать девушек и ребят меньше, чем раньше», — приводит слова Непомнящего РИА Новости.

Из-за санкций Международной федерации шахмат (FIDE) россияне выступают на соревнованиях под эгидой организации и в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Непомнящий не смог выйти в четвертьфинал Кубка мира по шахматам.

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