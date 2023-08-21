Алаев: в целом Карасёв справился с работой на матче «Спартак» — «Зенит»
- РИА Новости
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«Есть вопросы, но, я считаю, в целом Карасёв справился. Тяжёлая игра.
Что касается пенальти, не знаю современные трактовки, но, по мне, это не пенальти», — приводит слова Алаева Sport24.
Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.
В составе победителей мячи забили Вендел (32-я, 73-я минуты) и Матео Кассьерра (90 + 4). У столичной команды отличился Александр Соболев (81-я, пенальти).
Ранее Ольга Смородская высказалась о поражении «Спартака» от «Зенита».