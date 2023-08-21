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Алаев: в целом Карасёв справился с работой на матче «Спартак» — «Зенит»

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Президент РПЛ Александр Алаев оценил работу главного арбитра матча пятого тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» Сергея Карасёва.
Алаев: в целом Карасёв справился с работой на матче «Спартак» — «Зенит»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Есть вопросы, но, я считаю, в целом Карасёв справился. Тяжёлая игра.

Что касается пенальти, не знаю современные трактовки, но, по мне, это не пенальти», — приводит слова Алаева Sport24.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. 

В составе победителей мячи забили Вендел (32-я, 73-я минуты) и Матео Кассьерра (90 + 4). У столичной команды отличился Александр Соболев (81-я, пенальти). 

Ранее Ольга Смородская высказалась о поражении «Спартака» от «Зенита».

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