Амиров был похоронен в деревне Богдановка Ишимбайского района

Хоккеист «Салавата Юлаева» Родион Амиров был похоронен в селе Богдановка Ишимбайского района.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Ты навсегда с нами, Родион», — говорится в сообщении «Салавата Юлаева».

14 августа о смерти 21-летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн. Прощание с хоккеистом прошло 21 августа на «Уфа‑Арене».

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее Богдан Выприцкий рассказал, чем ему запомнился одноклубник Родион Амиров.