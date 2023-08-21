Амиров был похоронен в деревне Богдановка Ишимбайского района
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Ты навсегда с нами, Родион», — говорится в сообщении «Салавата Юлаева».
14 августа о смерти 21-летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн. Прощание с хоккеистом прошло 21 августа на «Уфа‑Арене».
В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
Ранее Богдан Выприцкий рассказал, чем ему запомнился одноклубник Родион Амиров.