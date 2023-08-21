Выприцкий: Амиров запомнился очень добрым, весёлым парнем

Хоккеист «Салавата Юлаева» Богдан Выприцкий рассказал, чем ему запомнился одноклубник Родион Амиров.

«Родион запомнился очень добрым, весёлым парнем. Навсегда мы запомним его именно таким: жизнерадостным, всегда любил посмеяться, всегда был на позитиве. Конечно, нам всем очень тяжело сегодня. Но мы должны оставаться сильными. Такими, каким был сам Родион всё это время», — цитирует Выприцкого «Матч ТВ».

14 августа о смерти 21-летнего Амирова сообщил агент Дэн Мильштейн. Прощание с хоккеистом прошло 21 августа на «Уфа‑Арене».

В феврале 2022 года у форварда была обнаружена опухоль головного мозга. Хоккеист прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» сыграет на турнире в Омске с нашивкой в память об умершем Амирове.