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Латвийский хоккеист Аболс: не пошёл бы в КХЛ даже за 10 миллионов

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Латвийский хоккеист шведского «Регле» Родриго Аболс заявил, что ни за какие деньги не согласится играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Латвийский хоккеист Аболс: не пошёл бы в КХЛ даже за 10 миллионов
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Если бы мне предложили 10 миллионов за игру в КХЛ — я бы не пошёл. Это кровавые деньги», — цитирует Аболса Hockeysverige со ссылкой на интервью Helsingborgs Dagblad.

В сезоне-2022/23 в КХЛ выступали два латвийца: вратарь Янис Калниньш («Амур») и нападающий Николай Елисеев («Адмирал»). 27-летний Аболс в сезоне-2014/15 выступал в КХЛ за рижское «Динамо».

Ранее российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о мотивации иностранцев получить российское гражданство для выступления в КХЛ.

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