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Вайсфельд: легионеры с российским гражданством не закроют дорогу молодым хоккеистам

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Российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о мотивации иностранцев получить российское гражданство для выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Вайсфельд: легионеры с российским гражданством не закроют дорогу молодым хоккеистам
  • Gettyimages.ru
  • © Patrik Giardino

«Что касается мотивации иностранцев, пожелавших сменить гражданство, в голову никому не залезешь. Люди разные бывают. Защитник ЦСКА Даррен Диц, появившийся на свет в Канаде, например, декламирует стихи Александра Пушкина на русском. Если же брать других, то давайте просто сложим два плюс два. При прежнем лимите почему-то не было желающих получить наш паспорт. Не стоит бояться того, что легионеры, получившие российское гражданство, закроют дорогу в состав молодым хоккеистам. Выходить на лёд в любом случае будет сильнейший. А если не можете выиграть у приезжих конкуренцию, значит, вы не такого высокого уровня спортсмены. Не способны выступать в КХЛ — отправляйтесь в лиги рангом ниже. Спорт всегда подразумевает соревнование», — заявил Вайсфельд RT.

Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о натурализации легионеров в КХЛ после ужесточения лимита на легионеров.

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