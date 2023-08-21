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Фигурист Ерёменко: мне хорошо там, где я не трачу себя впустую

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Фигурист Игорь Ерёменко ответил на вопрос, не пугала ли его необходимость на неопределённый срок уехать вместе с Аннабель Морозов в Америку.
Фигурист Ерёменко: мне хорошо там, где я не трачу себя впустую
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«С этим вообще проблем не было. Мне хорошо там, где я не трачу себя впустую. Где работа доставляет удовольствие, где есть любимое дело, есть люди, с которыми мне нравится общаться, есть перспектива. Не скажу, что это были прям-таки грандиозные жертвы, но отказаться так или иначе пришлось от всего, что я успел сделать за полтора года, работая в Москве с Масленниковой и Авербухом», — заявил Ерёменко RT.

Ранее Ерёменко рассказал, как он относится к перспективе стать тренером, а также нравится ли ему эта профессия.

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