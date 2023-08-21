Фигурист Ерёменко — о возможной работе тренером: это не столько профессия, сколько призвание

Российский фигурист Игорь Ерёменко рассказал, как он относится к перспективе стать тренером и нравится ли ему эта профессия.

«К перспективе чисто тренерской работы я всегда относился с некоторым скептицизмом. Это в моём понимании не столько профессия, сколько призвание. То есть между понятиями «хороший спортсмен» и «хороший тренер» знак равенства не стоит. Да, мне было интересно работать с ребятами, что-то придумывать, ставить, но в долгосрочной перспективе я никогда не хотел полностью уходить в тренерскую профессию», — заявил Ерёменко в интервью RT.

Ранее Ерёменко поделился мнением о теме для ритм-танца в сезоне-2023/24.