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С Федерации триатлона России сняли санкции за нарушения антидопинговых правил

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Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу заявила, что организация больше не находится под санкциями за нарушения антидопинговых правил.
С Федерации триатлона России сняли санкции за нарушения антидопинговых правил
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил, с нас уже сняты. Мы очень продуктивно отработали все замечания и выполнили все требования по исключению повторных нарушений», — цитирует Шойгу ТАСС. 

Она также отметила, что, несмотря на все отстранения, у спортсменов в организации регулярно берут пробы, они их сдают максимально успешно. 

Санкции от Международной федерации триатлона были введены 13 декабря 2021 года из-за многочисленных нарушений. 

Ранее сообщалось, что россиянку Евгению Соловьёву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

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