С Федерации триатлона России сняли санкции за нарушения антидопинговых правил
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«Санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил, с нас уже сняты. Мы очень продуктивно отработали все замечания и выполнили все требования по исключению повторных нарушений», — цитирует Шойгу ТАСС.
Она также отметила, что, несмотря на все отстранения, у спортсменов в организации регулярно берут пробы, они их сдают максимально успешно.
Санкции от Международной федерации триатлона были введены 13 декабря 2021 года из-за многочисленных нарушений.
Ранее сообщалось, что россиянку Евгению Соловьёву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.