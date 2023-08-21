Личка заявил, что ждёт Карраскаля в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что ждёт полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в команде.

«Я жду. Я хотел, чтобы два игрока пришли, пойдём (показывает на Владимира Быстрова и Владислава Радимова в студии). Я уже разговаривал, так что Ролана Гусева тоже можем пригласить (смеётся)», — цитирует Личку «Матч ТВ».

По информации СМИ, колумбийский футболист перейдёт в «Динамо». Сумма трансфера составит €7—8 млн.

25-летний хавбек в сезоне-2023/24 не принял участия ни в одном матче за армейцев. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Карраскаля заявил, что очень много клубов из разных чемпионатов интересуются Хорхе.