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Джикия: «Спартак» не может шесть лет победить «Зенит» в РПЛ из-за ряда факторов

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия призвал не делать трагедию из поражения от петербургского «Зенита» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

«Есть факторы, которые не позволяют нам долгое время победить «Зенит». Но все профессионалы и все прекрасно понимают, что жизнь на этом не заканчивается — есть и другие команды в чемпионате, против которых можно играть», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

При этом защитник подчеркнул, что у красно-белых будет ещё шанс в текущем сезоне переиграть команду из Санкт-Петербурга.

«Сегодня был пятый тур, впереди весь чемпионат. У нас ещё будет игра с «Зенитом», в которой можно будет добиться лучшего результата», — добавил Джикия.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. 

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку в турнирной таблице.

Красно-белые не могут переиграть сине-бело-голубых в чемпионате России на протяжении 11 матчей. В последний раз столичная команда смогла обыграть клуб из Санкт-Петербурга в РПЛ 27 ноября 2017 года (3:1). 

Ранее Александр Соболев заявил, что «Зенит» по делу обыграл «Спартак».

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