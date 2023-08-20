Бонгонда объяснил, почему не вышел в старте на матч с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, почему не смог выйти в стартовом составе на матч пятого тура с «Зенитом».

«Мы не привыкли играть 4—4—2. Но мы пытались. Если ты проигрываешь, это значит, что у тебя не всё получилось. Будем работать над ошибками, чтобы подойти к следующему матчу в оптимальной форме. Почему сегодня не вышел в старте? Нужно спрашивать тренера, я сказал, что готов играть, но он решил так», — цитирует Бонгонда «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказала мнение, что клубу нужно определиться со стартовым составом на сезон-2023/24.