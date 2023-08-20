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Салихова: «Спартаку» надо определяться со стартовым составом

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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказала мнение, что клубу нужно определиться со стартовым составом на сезон-2023/24.

«Спартаку» надо определяться со стартовым составом, перестать кардинально ротировать его и наигрывать ключевые связки. Иначе можно закончить, как в прошлом сезоне, когда за полгода растранжирили всё преимущество, наработанное в 2022 году», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. 

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

Ранее Салихова назвала российских футболистов, которые могли бы играть в Европе.

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