«Лацио» уступил «Лечче» в первом туре Серии А, пропустив два мяча на последних минутах

«Лацио» в гостях потерпел поражение от «Лечче» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра стадионе «Виа Дель Маре» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Роберто Д'Аверса.

В составе победителей отличились Понтус Альмквист (85-я минута), Федерико Ди Франческо (87-я). У проигравших мяч забил Чиро Иммобиле (26-я).

«Лацио» в матче второго тура 27 августа примет на своём поле «Дженоа». «Лечче» в этот же день в гостях сыграет с «Фиорентиной».

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» без Кокорина победила «Дженоа» в первом туре Серии А.