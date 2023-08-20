Малышев заявил об отсутствии вопросов к судейству в матче РПЛ с «Зенитом»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев считает, что бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым на хорошем уровне отработала матч пятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Есть вопросы к судейству? Нужно в себе разбираться, а не в судействе», — цитирует Малышева ТАСС.

Он признался, что очень расстроен поражением красно-белых.

«Игра была интересной, по-моему, зрителям понравилось: много моментов и там, и там. Обидно, что проиграли, но будем работать дальше», — добавил Малышев.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку в турнирной таблице.

Ранее Александр Соболев заявил, что «Зенит» по делу обыграл «Спартак».





