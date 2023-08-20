Соболев заявил, что «Спартак» не имеет права так безвольно дома проигрывать «Зениту»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что футболисты московской команды должны были проявить характер в матче пятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Мы играем в «Спартаке». Ожидания всегда должны быть самые высокие. Клуб всегда должен бороться за титул. Когда команда дома проигрывает безвольно, как показалось, без желания, то… Так дома играть нельзя, тем более с «Зенитом». Когда ты проигрываешь такие матчи, действительно, нужно серьёзно поговорить со всеми: и с тренерским штабом, и с футболистами», — заявил Соболев журналистам.

Он подчеркнул, что каждый игрок должен понимать, где находится, отдаваться полностью на поле.

«Сейчас Абаскаль ничего не говорил, как и обычно, в принципе, не говорит после игр. Каждый футболист, тренер, массажист должен выкладываться на максимум. Непозволительно дома так играть», — добавил Соболев.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

Ранее Соболев заявил, что «Зенит» по делу обыграл «Спартак».