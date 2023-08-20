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Радченко — о пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком»: я разочаровался в Карасёве

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Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о назначении арбитром Сергеем Карасёвым пенальти в ворота «Зенита» в матче пятого тура РПЛ со «Спартаком».

«Я всегда с большим уважением относился к Сергею Карасёву. Для меня он был российским судьёй номер один. И даже когда в эпизоде с назначением пенальти в ворота «Зенита» он пошёл смотреть повтор, был уверен, что не зафиксирует фол со стороны Вильмара Барриоса. Но если настолько классный рефери даёт такой 11-метровый, то не знаю, что и говорить. Мы очень много рассуждаем о VAR, каких-то скандальных моментах… Я разочаровался в Карасёве», — заявил Радченко RT.

Ранее Радченко объяснил, как победа над «Спартаком» скажется на петербургском клубе.

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