Радченко рассказал, как победа над «Спартаком» скажется на уверенности «Зенита» в себе

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко объяснил, как победа над «Спартаком» скажется на петербургском клубе.

«Не думаю, что победа над прямым конкурентом придаст «Зениту» дополнительный заряд уверенности, поскольку с ней проблем нет и так. Мандража в команде нет, несмотря на не самый удачный старт. Всё равно она обладает качественным составом и длинной скамейкой. У Семака достаточно исполнителей, которые способны выйти на замену и дать результат, как в матче со «Спартаком» это сделал Матео Кассьерра. Нужно продолжать работать, и у «Зенита» будет всё нормально, как и в последние годы», — заявил Радченко RT.

Ранее Радченко высказал мнение, что ошибки главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля решили исход встречи.