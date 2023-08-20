Узнать больше

Радченко рассказал, как победа над «Спартаком» скажется на уверенности «Зенита» в себе

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко объяснил, как победа над «Спартаком» скажется на петербургском клубе.

«Не думаю, что победа над прямым конкурентом придаст «Зениту» дополнительный заряд уверенности, поскольку с ней проблем нет и так. Мандража в команде нет, несмотря на не самый удачный старт. Всё равно она обладает качественным составом и длинной скамейкой. У Семака достаточно исполнителей, которые способны выйти на замену и дать результат, как в матче со «Спартаком» это сделал Матео Кассьерра. Нужно продолжать работать, и у «Зенита» будет всё нормально, как и в последние годы», — заявил Радченко RT.

Ранее Радченко высказал мнение, что ошибки главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля решили исход встречи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить