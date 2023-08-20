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Радченко: в матче «Спартак» — «Зенит» всё решили ошибки Абаскаля

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Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко высказал мнение, что ошибки главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля решили исход встречи.

«В последние годы мы постоянно слышим, что вот-вот та или иная команда навяжет борьбу «Зениту». Точно так же все верили в «Спартак». На самом деле предполагал, что матч получится более напряжённым. Но всё решили ошибки штаба Гильермо Абаскаля. Он полностью не угадал со схемой и футболистами, которых бросил в бой с первых минут. Такое случается. А петербуржцы, напротив, грамотно выстроили свою игру, как и подобает чемпиону. После перерыва, открыв счёт, они стали логично действовать вторым номером. Также необходимо отметить, что подопечные Сергея Семака полностью переиграли соперника в середине поля. Вендел и Клаудиньо вели всю игру команды. И их индивидуальное мастерство в итоге помогло взять верх», — заявил Радченко RT.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итог матча пятого тура РПЛ с участием «Спартака» и «Зенита».

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