Мостовой: «Спартак» должен был давать бой «Зениту»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итог матча пятого тура РПЛ с участием «Спартака» и «Зенита».

«Я думал: когда, как не сегодня, «Спартаку» дома дать бой «Зениту». Тем более петербуржцы на старте сезона выглядели невнятно. Было неясно, что вообще происходит в команде, кто уходит, а кто нет. Но в итоге петербуржцы полностью контролировали ход игры. Вендел, будущее которого как раз находилось под вопросом, вернулся и опять стал лучшим. Бразилец оформил дубль и сделал матч. «Спартак» во втором тайме вроде бы начал поддавливать, но не сказать что создал много моментов. Я ещё в начале сезона говорил, что действующих чемпионов может затрясти после отъезда Малкома. Однако они постепенно набирают ход. Всё равно состав у них очень сильный по меркам РПЛ. В любом случае «Спартак» должен был давать бой «Зениту». Но кто знал, что выйдет Вендел и забьёт два», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой назвал гол полузащитника «Динамо» Нгамалё ключевым моментом матча с ЦСКА.