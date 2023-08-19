Мостовой назвал гол полузащитника «Динамо» Нгамалё ключевым моментом матча с ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче пятого тура РПЛ с участием «Динамо» и ЦСКА.

«Думал, что будет ничья, но «Динамо» немного повезло. ЦСКА в первом тайме был лучше. Ключевой момент был, когда «Динамо» сравняло счёт. У них было психологическое преимущество», — цитирует Мостового РИА Новости.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1.

У «Динамо» отличились Муми Нгамалё (45-я минута), Фёдор Смолов (83-я). В составе ЦСКА мяч забил Антон Заболотный (7-я).

Таким образом, «Динамо» набрало десять очков и расположилось на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (девять) — на четвёртой.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе своей команды над ЦСКА в матче пятого тура РПЛ.