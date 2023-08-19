Личка — о победе «Динамо» над ЦСКА: команды показали хорошую игру, но были детские ошибки

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе своей команды над ЦСКА в матче пятого тура РПЛ.

«В перерыве я сказал, что наши атакующие игроки стоят очень высоко и не ищут зону между линиями, которые были свободны. Хотел бы сказать, что сегодня обе команды показали хорошую игру, но были детские ошибки. Эта игра могла закончиться и 3:3. ЦСКА показал высокое качество игры, очень сильная команда», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1.

У «Динамо» отличились Муми Нгамалё (45-я минута), Фёдор Смолов (83-я). В составе ЦСКА мяч забил Антон Заболотный (7-я).

Таким образом, «Динамо» набрало десять очков и расположилось на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (девять) — на четвёртой.

Ранее «Рубин» обыграл «Крылья» в пятом туре и одержал первую победу в РПЛ после возвращения.