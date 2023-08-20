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«Коринтианс» выразил соболезнования близким погибших в автокатастрофе фанатов

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Бразильский «Коринтианс» выразил соболезнования родным и близким фанатов команды, погибших в автокатастрофе по возвращении с выездного матча.
«Коринтианс» выразил соболезнования близким погибших в автокатастрофе фанатов
  • Gettyimages.ru

«Клуб выражает солидарность с семьями погибших фанатов и готов оказать им поддержку, а также другим жертвам аварии», — говорится в заявлении клуба в Twitter.

Автобус с болельщиками бразильского клуба перевернулся на трассе в Бразилии, в результате автокатастрофы погибли минимум семь человек. В транспортном средстве было 46 фанатов клуба, которые возвращались в Сан-Паулу с выездного матча с «Крузейро» (1:1).

Ещё десять пострадавших оказались под перевернувшимся автобусом.

Ранее сообщалось, что бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский ушёл из жизни в возрасте 73 лет.

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