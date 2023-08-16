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Умер экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский

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Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский ушёл из жизни в возрасте 73 лет.
Умер экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский
  • РИА Новости

РФС выражает соболезнования родным и близким покойного. Союз окажет материальную поддержку семье Будогосского, а также помощь в организации похорон.

Специалист почти 20 лет работал в РФС в разных должностях. Он занимался вопросами судейства, инспектирования, развития и обучения арбитров. С октября 2016 по апрель 2018 года был руководителем департамента судейства и инспектирования.

Ранее Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Вениамина Мандрыкина.

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