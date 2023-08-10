Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью экс-вратаря московского клуба Вениамина Мандрыкина.

«Хочу выразить самые глубокие искренние соболезнования родным и близким. Вениамин был очень добрый человек и большой спортсмен. Очень жаль, что авария положила его на 12 лет в постель, сердце не выдержало, царствие ему небесное», — приводит слова Газзаева РИА Новости.

Мандрыкин скончался от инфаркта 6 августа в возрасте 41 года.

В ноябре 2010 года вратарь, выступавший в аренде за брянское «Динамо», попал в автомобильную аварию, в результате которого сломал позвоночник.

Похороны Мандрыкина пройдут на Перепечинском кладбище в Химках.

Ранее на стадионе ЦСКА прошла церемония прощания с Мандрыкиным.