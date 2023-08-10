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На стадионе ЦСКА прошла церемония прощания с Мандрыкиным

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В четверг, 10 августа, на стадионе ЦСКА прошла церемония прощания с бывшим вратарём московского клуба и сборной России Вениамином Мандрыкиным.
На стадионе ЦСКА прошла церемония прощания с Мандрыкиным
  • РИА Новости
  • © Валентин Кабыща

Мандрыкин скончался от инфаркта 6 августа в возрасте 41 года.

В ноябре 2010 года вратарь, выступавший в аренде за брянское «Динамо», попал в автомобильную аварию, в результате которой сломал позвоночник.

В составе ЦСКА Мандрыкин трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок России, четырежды побеждал в Кубке России и один раз — в Кубке УЕФА.

Ранее сестра Мандрыкина Жанна рассказала, что похороны вратаря пройдут на Перепечинском кладбище в Химках.

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