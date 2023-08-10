На стадионе ЦСКА прошла церемония прощания с Мандрыкиным
- РИА Новости
- © Валентин Кабыща
Мандрыкин скончался от инфаркта 6 августа в возрасте 41 года.
В ноябре 2010 года вратарь, выступавший в аренде за брянское «Динамо», попал в автомобильную аварию, в результате которой сломал позвоночник.
В составе ЦСКА Мандрыкин трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок России, четырежды побеждал в Кубке России и один раз — в Кубке УЕФА.
Ранее сестра Мандрыкина Жанна рассказала, что похороны вратаря пройдут на Перепечинском кладбище в Химках.