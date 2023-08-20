«Црвена Звезда» стал двукратным чемпионом UTLC CUP
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Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:0.
Команда из Белграда становится победителем международного турнира во второй раз.
В поединке за третье место московский «Локомотив» обыграл санкт-петербургский «Зенит».
Генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром отметил, что организаторы сделают всё, чтобы с каждым годом турнир становился всё лучше и лучше.
Ранее нападающий «Локомотива» Вадим Раков дал совет участникам международного турнира по футболу UTLC Cup 2023.