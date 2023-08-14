Нападающий «Локомотива» Раков дал совет участникам турнира UTLC Cup 2023 в Москве

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков дал совет участникам международного турнира по футболу UTLC Cup 2023.

«Мне хотелось бы вам пожелать поменьше волнения и пройти весь турнир без травм!» — сказал финалист UTLC CUP 2019 на пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Соревнования пройдут с 15 по 19 августа. Участие примут восемь сильнейших академий из России, Белоруссии, Казахстана, Сербии и Турции. Финал турнира состоится на «РЖД Арене».

Перед решающим матчем состоится международный матч-челлендж звёзд — сборная лучших игроков UTLC Cup сыграет со сборной президентов футбольной Медиалиги, среди которых Николай Осипов, Герман Эль Классико, Гуди, Станос и другие.

Ранее сообщалось, что «Астана», «Фенербахче» и «Црвена звезда» сыграют на турнире UTLC CUP 2023.