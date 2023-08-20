Женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу
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Игра на стадионе «Австралия» завершилась со счётом 1:0.
В составе испанской команды отличилась Ольга Кармона. Спортсменки могли удвоить преимущество, однако Дженнифер Эрмосо не реализовала пенальти.
Испанки впервые в истории стали победительницами мундиаля. До этого лучшим результатом национальной команды Испании был выход в 1/8 финала турнира.
Ранее «Барселона» поздравила нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси со званием самого титулованного футболиста.