Женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу

Футболистки сборной Испании победили соперниц из Англии в финальном матче чемпионата мира — 2023.

Игра на стадионе «Австралия» завершилась со счётом 1:0.

В составе испанской команды отличилась Ольга Кармона. Спортсменки могли удвоить преимущество, однако Дженнифер Эрмосо не реализовала пенальти.

Испанки впервые в истории стали победительницами мундиаля. До этого лучшим результатом национальной команды Испании был выход в 1/8 финала турнира.

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