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«Барселона» поздравила Месси со званием самого титулованного футболиста

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«Барселона» поздравила нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси со званием самого титулованного футболиста.
«Барселона» поздравила Месси со званием самого титулованного футболиста
  • Gettyimages.ru

«Поздравляем Лео Месси с тем, что он стал самым титулованным футболистом в истории! 44 трофея. Гордимся быть частью этой невероятной истории», — говорится в сообщении «Барсы» в Twitter.

За свою карьеру Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов, семь раз Кубок и восемь раз Суперкубок Испании, по три раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. Дважды он становился чемпионом Франции и один раз завоёвывал Кубок страны.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, Олимпиаду, молодёжный чемпионат мира и Финалиссиму.

Ранее Месси поделился эмоциями после победы команды в финале Кубка лиг.

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