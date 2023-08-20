«Барселона» поздравила Месси со званием самого титулованного футболиста
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«Поздравляем Лео Месси с тем, что он стал самым титулованным футболистом в истории! 44 трофея. Гордимся быть частью этой невероятной истории», — говорится в сообщении «Барсы» в Twitter.
За свою карьеру Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов, семь раз Кубок и восемь раз Суперкубок Испании, по три раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. Дважды он становился чемпионом Франции и один раз завоёвывал Кубок страны.
В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, Олимпиаду, молодёжный чемпионат мира и Финалиссиму.
Ранее Месси поделился эмоциями после победы команды в финале Кубка лиг.