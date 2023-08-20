«Барселона» поздравила Месси со званием самого титулованного футболиста

«Барселона» поздравила нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси со званием самого титулованного футболиста.

«Поздравляем Лео Месси с тем, что он стал самым титулованным футболистом в истории! 44 трофея. Гордимся быть частью этой невероятной истории», — говорится в сообщении «Барсы» в Twitter.

За свою карьеру Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов, семь раз Кубок и восемь раз Суперкубок Испании, по три раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. Дважды он становился чемпионом Франции и один раз завоёвывал Кубок страны.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, Олимпиаду, молодёжный чемпионат мира и Финалиссиму.

Ранее Месси поделился эмоциями после победы команды в финале Кубка лиг.