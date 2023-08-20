Агент Морелоса подтвердил интерес к форварду со стороны «Спартака» и «Зенита»
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«Трансфер Морелоса в Россию всё ещё возможен. К нему проявляют интерес не только «Зенит» и «Спартак», но и другие клубы РПЛ», — цитирует Каманьо Sport24.
Морелос провёл за «Рейнджерс» 269 матчей и забил 124 гола, также на его счету 11 игр за сборную Колумбии. 27-летний футболист пребывает в статусе свободного агента после ухода из шотландского клуба в июне.
Ранее нападающий «Динамо» Муми Нгамалё прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».