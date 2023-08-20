Агент Морелоса подтвердил интерес к форварду со стороны «Спартака» и «Зенита»

Футбольный агент Мартин Каманьо прокомментировал возможный переход своего клиента, колумбийского нападающего Альфредо Морелоса, в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Трансфер Морелоса в Россию всё ещё возможен. К нему проявляют интерес не только «Зенит» и «Спартак», но и другие клубы РПЛ», — цитирует Каманьо Sport24.

Морелос провёл за «Рейнджерс» 269 матчей и забил 124 гола, также на его счету 11 игр за сборную Колумбии. 27-летний футболист пребывает в статусе свободного агента после ухода из шотландского клуба в июне.

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