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Агент Морелоса подтвердил интерес к форварду со стороны «Спартака» и «Зенита»

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Футбольный агент Мартин Каманьо прокомментировал возможный переход своего клиента, колумбийского нападающего Альфредо Морелоса, в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
Агент Морелоса подтвердил интерес к форварду со стороны «Спартака» и «Зенита»
  • Gettyimages.ru

«Трансфер Морелоса в Россию всё ещё возможен. К нему проявляют интерес не только «Зенит» и «Спартак», но и другие клубы РПЛ», — цитирует Каманьо Sport24.

Морелос провёл за «Рейнджерс» 269 матчей и забил 124 гола, также на его счету 11 игр за сборную Колумбии. 27-летний футболист пребывает в статусе свободного агента после ухода из шотландского клуба в июне.

Ранее нападающий «Динамо» Муми Нгамалё прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

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