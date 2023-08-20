Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал обоснованными жалобы «Зенита» на судейство.

«Как отношусь к тому, что «Зенит» регулярно жалуется на судей? Я бы не сказал, что это происходит постоянно. Да, Клаудиньо в перерыве матча с «Факелом» высказал недовольство, так его и хлестали по ногам. Правильно сделал. Но я не слышал, чтобы клуб подавал жалобы в ЭСК РФС. Пытались оспорить дисквалификацию Вильмара Барриоса, но на их месте аналогичным образом поступил бы любой коллектив. Москвичи ведь тоже пытались добиться смягчения наказания Александра Соболева за инцидент с Виллианом Рошей», — сказал Ловчев в интервью RT.

Также он ответил на вопрос, нет ли у него опасений, что в дерби двух столиц бригада арбитров под давлением наделает ошибок.

«Этого нельзя исключать. Но дело не в жалобах той или иной стороны, а в безобразном судействе в Премьер-лиге в целом. Только сейчас они чуть быстрее начали рассматривать повторы эпизодов с помощью системы VAR. Везде уже рефери делают это оперативно, у нас же смотрят и смотрят, даже если чётко увидели момент. Иногда сразу понятно, например, что нужно назначать пенальти, но всё равно требуется 15 минут, чтобы разобраться. В итоге обязательно выплывают ошибки».

Ранее Ловчев выразил мнение, что нападающий Тео Бонгонда скоро станет лидером «Спартака».